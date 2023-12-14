Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi pahalıya patladı!

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da bonus ödemeleri ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 16 turuna kalınması ve UEFA Avrupa Ligi'nde devam edilmesiyle ilgili yapılan kontratlardan dolayı sarı-kırmızılıların sırtına ağır bir yük bindi.

Galatasaray'ın bonus ödeyeceği oyuncular şunlar:

Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'e ve eski kulübü Tottenham'a ödeme yapılacak.

Angelino ve eski kulübü Leipzig'e ödeme yapılacak.

Ndombele ve kulübü Tottenham'a ödeme yapılacak.

Ziyech ve eski kulübü Chelsea'ye ödeme yapılacak.

Kerem Demirbay'a ödeme yapılacak.

Wilfried Zaha'ya ödeme yapılacak.

Tete'ye ödeme yapılacak.

Bakambu'ya ödeme yapılacak.

EN YÜKSEK BONUSLAR TETE VE ZAHA'DA

Yapılacak ödemelerin en büyükleri Tete ve Zaha'ya olacak. Bu iki oyuncuyu bonservissiz alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun Galatasaray'ı tercih etmesi için yüksek miktarda bonus maddeleri koyduğu ortaya çıktı.





