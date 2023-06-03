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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Simge Sağın da katılacak!

03.06.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi'yle özdeşleşen Aşkın Olayım isimli şarkıyı seslendiren Simge Sağın'dan Galatasaraylı taraftarlara müjde geldi. Simge Sağın, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisinden sonra yapılacak şampiyonluk kutlamalarına katılacağını duyurdu.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Simge Sağın da katılacak!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe derbisinden sonra yapacağı şampiyonluk kutlamasına şarkıcı Simge Sağın da katılacak. Beşiktaşlılığı ile bilinen Simge, Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını söyleyecek.

"KOYU BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK..."

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Simge, "Çok mutluyum. Koyu bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Bize bu yakışır. 'Aşkın Olayım' hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var" ifadelerini kullandı.


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