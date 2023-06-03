Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Simge Sağın da katılacak!

Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe derbisinden sonra yapacağı şampiyonluk kutlamasına şarkıcı Simge Sağın da katılacak. Beşiktaşlılığı ile bilinen Simge, Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını söyleyecek.

"KOYU BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK..."

Simge, "Çok mutluyum. Koyu bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Bize bu yakışır. 'Aşkın Olayım' hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var" ifadelerini kullandı.



