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Galatasaray'ın stoperlerine Avrupa kancası! Marcao'dan sonra şimdi de Nelsson

02.10.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde bekleneni veremeyen Galatasaray'da, Marcao-Nelsson tandeminin hem Lazio hem de Marsilya maçlarında ortaya koyduğu uyum, teknik heyetten tam not aldı. İki oyuncu da Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

Galatasaray'ın stoperlerine Avrupa kancası! Marcao'dan sonra şimdi de Nelsson

Galatasaray'da Marcao ve Nelsson ikilisinin uyumu, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Süper Lig'de Marcao'nun aldığı ceza sebebiyle birlikte oynayamayan ikili, Avrupa Ligi'nde hem Lazio hem de Marsilya maçlarında kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. 25 yaşındaki Marcao ve 22 yaşındaki Nelsson'un birlikte sergiledikleri tablo, gelecek için de sarı kırmızılı camiayı ümitlendiriyor.

FIORENTİNA, NELSSON'U TAKİBE ALDI

Marcao'ya uzun süredir başta Roma olmak üzere Avrupa kulüplerinin ilgisi vardı. Bu defa da İtalyan ekibi Fiorentina'nın yeni transfer Nelsson'u takibe aldığı öğrenildi.

DERBİDE BERABER OLACAKLAR

Şimdi bu ikilinin Süper Lig'de bir araya gelmesi bekleniyor. Marcao'nun iki maç daha cezası var. Rizespor ve Konyaspor sınavlarını kaçıracak olan Brezilyalı futbolcu, 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde yeniden Nelsson'un partneri olacak. Terim, bu ikili bir araya geldikten sonra ligde de çıkış yakalayacaklarını düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Victor Nelsson
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