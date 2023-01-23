Galatasaray'ın takımdan göndermek istediği Haris Seferovic kriz çıkardı! Yönetime şartlarını sundu

Süper Lig'de yoluna gümbür gümbür devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarını sürdürürken, bu isimlerden ilki sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan Haris Seferovic.

Tecrübeli golcünün takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Seferovic cephesinden beklenmedik bir hamle geldi.

ŞARTLARINI İLETTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, Galatasaray'dan yıllık 2.7 milyon euro kazanan Seferovic alacaklarından vazgeçmek istemiyor. İddiaya göre İsviçreli golcünün menajeri, sezonun geri kalanı için 1.35 milyon euro'luk kazancın 500 bin euro'sunun ödenmesi durumunda oyuncusunun ayrılacağını yönetime iletti.

TEKLİFİ KABUL EDECEKLER

Galatasaray ise Seferovic'in istediği teklife sıcak bakmaya başladı. Yabancı kontenjanını azaltmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, golcü oyuncunun teklifini kabul edeceği iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR İLE ANILMIŞTI!

Haris Seferoviç için geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir iddiaları ortaya atılırken, çocuklarının okulu için İstanbul'da kalmak isteyen golcü oyuncu, Başakşehir'in transfer teklifine sıcak bakıyor.



