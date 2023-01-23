SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın takımdan göndermek istediği Haris Seferovic kriz çıkardı! Yönetime şartlarını sundu

Galatasaray'ın takımdan göndermek istediği Haris Seferovic kriz çıkardı! Yönetime şartlarını sundu

23.01.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kadro yapılanması hız kesmeden devam ederken, yönetim performansından memnun kalmadığı bazı isimlerle yol ayrımına gitmeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri de Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan Seferovic... Tecrübeli oyuncu ayrılık söylentileri sonrası yönetim ile görüşerek şartlarını iletti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın takımdan göndermek istediği Haris Seferovic kriz çıkardı! Yönetime şartlarını sundu
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de yoluna gümbür gümbür devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarını sürdürürken, bu isimlerden ilki sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan Haris Seferovic.

Tecrübeli golcünün takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Seferovic cephesinden beklenmedik bir hamle geldi.

ŞARTLARINI İLETTİ

haris-seferovic-giderim-ama-500-bin-euro-isterim_e5262

Türkiye gazetesinin haberine göre, Galatasaray'dan yıllık 2.7 milyon euro kazanan Seferovic alacaklarından vazgeçmek istemiyor. İddiaya göre İsviçreli golcünün menajeri, sezonun geri kalanı için 1.35 milyon euro'luk kazancın 500 bin euro'sunun ödenmesi durumunda oyuncusunun ayrılacağını yönetime iletti.

TEKLİFİ KABUL EDECEKLER

seferovic-1502022777-11420

Galatasaray ise Seferovic'in istediği teklife sıcak bakmaya başladı. Yabancı kontenjanını azaltmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, golcü oyuncunun teklifini kabul edeceği iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR İLE ANILMIŞTI!

kapak_080928

Haris Seferoviç için geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir iddiaları ortaya atılırken, çocuklarının okulu için İstanbul'da kalmak isteyen golcü oyuncu, Başakşehir'in transfer teklifine sıcak bakıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray bombaları bir bir patlatacak!Galatasaray bombaları bir bir patlatacak!
Bu kez saha dışı olayla gündemde!Bu kez saha dışı olayla gündemde!
Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika ayrılık galatasaray kriz seferovic Süper Lig erden süper li başakşehi

En Çok Okunan Haberler

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

Fenerbahçe'de istenmediler, yeni takımlarında şov yapıyorlar!

Fenerbahçe'de istenmediler, yeni takımlarında şov yapıyorlar!

Kupada derbi sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray...

Kupada derbi sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray...

Galatasaray bitiriyor derken, Fenerbahçe devreye girdi!

Galatasaray bitiriyor derken, Fenerbahçe devreye girdi!

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak!

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.