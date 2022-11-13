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Galatasaray'ın tarihi farkı sonrası Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme!

13.11.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı tarihi galibiyet sonrası sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Felipe Melo'dan flaş bir paylaşım geldi. Galatasaray'da oynadığı dönemde saha içinde Emre Belözoğlu ile sık sık karşı karşıya gelen Melo'nun paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın tarihi farkı sonrası Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme!

Galatasaray'ın 7-0'lık tarihi farkı sonrası eski oyuncusu Felipe Melo'dan bir paylaşım geldi. Emre Belözoğlu ile arasının iyi olmadığı bilinen Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine Emre Belözoğlu'nu hedef aldı.

KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYONU PAYLAŞTI

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Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde Fenerbahçe derbisinde Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü ve sonrasında yaptığı hareketi paylaşan Melo sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini toplayan bu paylaşım Emre Belözoğlu cephesini kızdırdı.


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Başakşehir Emre Belözoğlu Felipe Melo galatasaray

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