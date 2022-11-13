Galatasaray'ın tarihi farkı sonrası Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme!

Galatasaray'ın 7-0'lık tarihi farkı sonrası eski oyuncusu Felipe Melo'dan bir paylaşım geldi. Emre Belözoğlu ile arasının iyi olmadığı bilinen Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine Emre Belözoğlu'nu hedef aldı.

KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYONU PAYLAŞTI

Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde Fenerbahçe derbisinde Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü ve sonrasında yaptığı hareketi paylaşan Melo sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini toplayan bu paylaşım Emre Belözoğlu cephesini kızdırdı.



