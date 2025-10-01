SPOR

Galatasaray'ın tarihi zaferi dünya basınında manşetleri süsledi! 'Liverpool diz çöktü'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Heyecan dolu anlara sahne olan maçta temsilcimizin tarihi galibiyeti dünya basınında kendine geniş yer buldu. Liverpool'a ağır eleştiriler yöneltilen manşetlerde Osimhen'e ayrı parantez açıldı. Bazı gazeteler 'Cehennem gibi bir akşam' başlığı atarken bazı yayın kuruluşları da 'Liverpool İstanbul'da diz çöktü' ifadelerine yer verdi.

Ufuk Dağ

Galatasaray dün gece yıllar boyu unutulmayacak bir galibiyet elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında evinde İngiliz takımı Liverpool’u ağırlayan temsilcimiz sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Nefes kesen mücadele sadece Türkiye de değil dünya basınında kendine geniş yer buldu.

Galatasaray ın tarihi zaferi dünya basınında manşetleri süsledi! Liverpool diz çöktü 1

Her saniyesi heyecan dolu karşılaşmanın ardından Galatasaray'la ilgili övgü dolu ifadelere yer verildi. İşte dünya basınında Galatasaray'ın zaferiyle ilgili atılan manşetler...

Daily Mail: Liverpool, Türkiye'deki sönük futbol sonrası arka arkaya mağlubiyetten kaçamadı.

A Bola: Liverpool reaksiyon gösteremediği maçta İstanbul'da diz çöktü.

BBC: İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a arka arkaya ikinci yenilgisini tattırdı.

Galatasaray ın tarihi zaferi dünya basınında manşetleri süsledi! Liverpool diz çöktü 2

Irish News: Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti getirdi, Liverpool yine kaybetti.

The Standard: Victor Osimhen penaltıdan attı, Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde yara aldı.

Marca: Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Osimhen penaltıdan attı, Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti.

RTE: Liverpool, Galatasaray karşısındaki sinir bozucu yenilgi sonrası çöküşte.

Galatasaray ın tarihi zaferi dünya basınında manşetleri süsledi! Liverpool diz çöktü 3

Give Me Sport: Yeter artık! Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yaşadığı kabus sonrası 116 milyon pound'luk Florian Writz'in eleştirilerden kaçacak yeri kalmadı.

AS: Liverpool için "Kırmızı" alarm! İstanbul'daki vasat performans sonrası Kırmızılar, Galatasaray'a kaybetti.

Daily Star: Arne Slot'un şok eden kadro tercihi, Liverpool'un Galatasaray'a boyun eğmesiyle sonuçlandı.

Galatasaray ın tarihi zaferi dünya basınında manşetleri süsledi! Liverpool diz çöktü 4

Al Jazeera: Galatasaray, sağır eden Şampiyonlar Ligi kapışmasında Liverpool'u 1-0 yendi.

Rousing the Kop: Kırmızılar tarihinde Türkiye şampiyonu Galatasaray deplasmanında hiç kazanamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde bu bir kez daha tekrarlandı.

Galatasaray ın tarihi zaferi dünya basınında manşetleri süsledi! Liverpool diz çöktü 5

Mirror: Arne Slot'un Mo Salah tercihi Galatasaray karşısında Liverpool için mağlubiyetle sonuçlandı.

Irısi Examiner: Liverpool için hatalarla dolu cehennem gibi akşamda Victor Osimhen, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yok ya ne dünyası uzayda bile konuşuluyor.
süper oldu
