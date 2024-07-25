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Galatasaray'ın Tete transferinden dolayı verilen cezayı Panathinaikos ödeyecek!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.07.2024 15:17
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Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olduğunu duyurdu. UEFA tarafından cezaya çarptırılan Tete transferinde doğan tutarın, Panathinaikos tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın Tete transferinden dolayı verilen cezayı Panathinaikos ödeyecek!
Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in "Tete" transferi konusunda Panathinaikos ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos, şirketimize net 4 milyon 750 bin avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise, "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tete. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar." denildi.

Geçen sezon başında Galatasaray'a gelen ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki futbolcu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.

CEZAYI PANA ÖDEYECEK

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Galatasaray ve Tete'ye verilen 2.5 milyon euroluk 'haksız sözleşme feshi' cezasını Panathinaikos'un ödeyeceği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos galatasaray tete
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