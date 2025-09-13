SPOR

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan yeni transferi Uğurcan Çakır maç sonu duygulandı! Ailesindeki vefat haberini paylaştı...

Galatasaray’ın Trabzonspor’dan transfer ettiği Uğurcan Çakır, Eyüpspor karşılaşması ile sarı kırmızılılarda ilk karşılaşmasına çıktı. Maçtan 2-0’lık skorla galip ayrılan Galatasaray’da kaleci Uğurcan maçın ardından ailesinden gelen acı haberi paylaştı.

Burak Kavuncu
TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray’ın yeni transferlerinden Uğurcan Çakır Eyüpspor karşılaşmasında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Milli kaleci alınan galibiyete sevinirken, 2 gün önce aldığı acı haberi kamuoyuna açıkladı. İşte Uğurcan’ın açıklamaları…

‘‘GÜZEL BİR TESADÜF!’’

Uğurcan Çakır, "Muslera, Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attı. Türk futboluna, kaleciliğine çok büyük katkı sundu. Onu izleyerek çok şeyimi geliştirdim. Kendime ondan bir şeyler kattım. Çok özel bir kaleci. 14 yıl önce burada ilk maçına çıkmış, güzel bir tesadüf. İnşallah ben de aynı başarıları yaşayabilirim.’’ dedi.

‘‘2 GÜN ÖNCE ACI HABERİ ALDIK…’’

Çakır, ‘‘Aslında bu galibiyet benim için biraz buruk. 2 gün önce Urfa'da kuzenim vefat etti. Bütün aileme sabırlar diliyorum. O da bir Galatasaraylı'ydı ve buraya geldiğim için mutlu olmuştu. Ama 2 gün önce acı bir şekilde kaybettik. Bütün ailenin başı sağ olsun.’’ ifadelerinde bulundu.

