Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçının hakemi için olay iddia

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray’ın Samsunspor’u 3-2 yendiği karşılaşmayı, Rıdvan Dilmen Sports Digitale’in YouTube kanalında analiz etti. Mücadelenin son anlarında Samsunspor’un penaltı itirazına konu olan pozisyonu değerlendiren Dilmen, karşılaşmanın hakemlerinin bakış açısına yönelik dikkat çekici yorumlarda bulundu. Dilmen’in ifadeleri şu şekilde:

"VAR HAKEMİNİN AKLINA ŞU GELİYOR..."

"Kazımcan kademedeyken top eline geliyor, açık el çünkü. IFAB, oyunculara 'elinizi bağlayın' diyor. Ne diyorlar buna penaltı diyorlar. VAR da var ama o anda VAR'ın ve orta hakemin aklına şu geliyor, özellikle VAR'ın: 'Geçen hafta Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra bir sürü olaylar oldu. Taraftar grupları çok ağır şeyler yaptılar. Yetmedi, Abdullah Kavukcu geldi, baskı yaptılar..."

"BU HAKEMİN KAFASI HİÇ SAĞLIKLI DEĞİL"

"Zaten bu hakemlerin kafası hiç sağlıklı değil, bugün izlediğimiz gibi. Zaten dengeleri birkaç yıldır bozuk bu hakemlerin. Bozulmuş kafalarında bu sefer kurallar işlemiyor, kafalarda başka şeyler işliyor. Ve sonuçta haklı değil, güçlünün yanında olmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla da penaltı..."

"İNŞALLAH BENİ ÇAĞIRMAZ"

"Hakem de 'Allah'ım inşallah beni çağırmaz' duygularındayken zaten Onur korkunç hatalar yapabilen bir hakemdi geçen sene. Ve dolayısıyla da çağrılmıyor..."