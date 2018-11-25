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Galatasaray'ın istediği yıldız İstanbul'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer edeceği iddia edilen İsveç ekibi Djurgarden'in forveti Aliou Badji, İstanbul'a geldi. Aliou Badji, Djurgarden'de bu sezon 34 maçta 10 gol atıp, 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın istediği yıldız İstanbul'da

Galatasaray ile son dönemlerde ismi geçen Aliou Badji, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Djurgarden'da forma giyen Alio Badji, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'da olduğunu açıkladı.

Aliou Badji

DJURGARDEN CEPHESİ TRANSFERİ YALANLAMIŞTI
Stockholm yerel basınına konuşan Djurgarden Sportif Direktörü Bosse Andersson, Badji ile Galatasaray'ın ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine ''Son dönemde biz de Badji hakkında haberler okuyoruz ancak şu ana kadar ne Galatasaray ne da başka bir kulüple temasımız olmadı. Badji ile ilgili haberler yazılmaya devam edecektir ancak şu an kimseyle görüşmediğimizi söyleybilirim. Dikkat çeken bir oyuncumuz, 2019 yılında başka bir ülkede de oynaması bizi şaşırtmaz ama biz de oyuncumuzu kolay kolay bırakmayacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

İşte Aliou Badji'nin paylaşımı;

AliouBadji

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Anahtar Kelimeler:
Alio Badji Galatasaray Djurgarden

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