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Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Bernardo Silva'dan yıkan haber geldi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın transfer listesinin en üst sıralarında bulunan Bernardo Silva'dan kötü haber geldi. Takımdan ayrılacağı konuşulan dünyaca ünlü yıldız oyuncu açıklama yaparak en az 1 yıl daha Manchester City'de kalacağını söyledi.

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Bernardo Silva'dan yıkan haber geldi!
Emre Şen
Bernardo Silva

Bernardo Silva

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester City'nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Portekizli oyuncu, gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AYRILABİLİRİM"

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Bu yıl takımda kalacağını açıklayan Bernardo Silva, "Manchester City ile 1 yıllık kontratım kaldı. Önümüzdeki sezon ayrılabilirim. Bu yıl burada kalacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bunu konuşmanın zamanı değil. Şu an Manchester City için iyi performans göstermeye konsantre oldum. Zamanı geldiğinde konuşacağım." dedi.

KAPTANLIK VERİLDİ

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Bernardo Silva'nın bu açıklamasının ardından Manchester City yönetimi, yıldız oyuncuyu takımın birinci kaptanı yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Manchester City ile 49 maça çıkan Portekizli yıldız, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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