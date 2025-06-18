Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Bernardo Silva'dan yıkan haber geldi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester City'nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Portekizli oyuncu, gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AYRILABİLİRİM"

Bu yıl takımda kalacağını açıklayan Bernardo Silva, "Manchester City ile 1 yıllık kontratım kaldı. Önümüzdeki sezon ayrılabilirim. Bu yıl burada kalacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bunu konuşmanın zamanı değil. Şu an Manchester City için iyi performans göstermeye konsantre oldum. Zamanı geldiğinde konuşacağım." dedi.

KAPTANLIK VERİLDİ

Bernardo Silva'nın bu açıklamasının ardından Manchester City yönetimi, yıldız oyuncuyu takımın birinci kaptanı yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Manchester City ile 49 maça çıkan Portekizli yıldız, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.