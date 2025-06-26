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Galatasaray'ın transfer listesindeki Real Madrid'in file bekçisi Lunin kararını açıkladı...

Galatasaray’da kaleci arayışı için gündeme gelen isimlerden Andriy Lunin için kötü haber geldi. İspanyol devi Real Madrid’den ayrılmayı düşünmeyen yıldız kaleci kariyerine İspanya'da devam edecek.

Galatasaray'ın transfer listesindeki Real Madrid'in file bekçisi Lunin kararını açıkladı...
Burak Kavuncu
Andriy Lunin

Andriy Lunin

UKR Ukrayna
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fernando Muslera’nın sözleşmesinin bitmesi ile birlikte kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray da gündeme gelen isimlerden Real Madrid oyuncusu Lunin geleceği ile ilgili kararı verdi. İspanyol gazetesi Marca’da çıkan habere göre yıldız kaleci kendisine gelen teklifleri Real Madrid’deki sözleşmesinden kötü olduğu gerekçesiyle red etti.

KABUL EDEBİLECEĞİ TEK TEKLİF

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Haberin devamında Lunin’i Real Madrid’den ayıracak tek şeyin Avrupa’nın 5 büyük takımından oynama garantili teklif gelmesi olduğu belirtildi. Haberde Galatasaray’ın da ilgisinin bulunduğu kalecinin ayrılık iddialarını rafa kaldırdığı bildirildi.

8.5 MİLYON EUROYA GELDİ

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2018 yılında Ukrayna’nın Zorya Luhansk takımından 8.5 milyon euro bedelle transfer edilen Andriy Lunin’in 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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