Galatasaray'ın transfer listesinin 1 numarası olan Arsen Zakharyan'dan kötü haber geldi! İndirim beklerken zam

Yaz transfer sezonunun olduğu gibi ara transferin de en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray, sezon sonu için de kolları şimdiden sıvarken, gündeme gelen isimlerden biri genç yıldız adayı Arsen Zakharyan olmuştu.

AİLESİ İKNA EDİLEMEMİŞTİ

Sarı-Kırmızılılar'a Rus oyuncudan kötü haber kötü haber geldi. Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki oyuncu Arsen Zakharyan için girişimde bulunulurken Cimbom, Ermeni asıllı oyuncunun ailesini ikna edememişti.

İNDİRİM BEKLERKEN, ZAM!

Rus kulübü 19'luk genç oyuncunun 15 milyon Euro olan serbest kalma bedelinde indirime gitmezken, ara transfer döneminin sona ermesiyle Zakharyan'ın sezon sonu için geçerli serbest kalma maddesi 20 milyon Euro'ya yükseldi.

TRANSFER ZORA GİRDİ

Aslan'ın sezon sonu Rus ekibi ile bir daha masaya oturup Zakharyan'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Rus ekibinin oyuncunun fiyatını yükseltmesi ise Galatasaray'ın Zakharyan transferini zora soktu.

