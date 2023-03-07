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Galatasaray'ın transfer listesinin 1 numarası olan Arsen Zakharyan'dan kötü haber geldi! İndirim beklerken zam

07.03.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinin ilk sırasında olan ve büyük uğraşlar verdiği Rus futbolcu Arsen Zakharyan'dan kötü haber geldi. Rus ekibi, ara transfer döneminin sona ermesiyle Zakharyan'ın sezon sonu için geçerli serbest kalma maddesi 20 milyon Euro'ya yükseltti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın transfer listesinin 1 numarası olan Arsen Zakharyan'dan kötü haber geldi! İndirim beklerken zam

Yaz transfer sezonunun olduğu gibi ara transferin de en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray, sezon sonu için de kolları şimdiden sıvarken, gündeme gelen isimlerden biri genç yıldız adayı Arsen Zakharyan olmuştu.

AİLESİ İKNA EDİLEMEMİŞTİ

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Sarı-Kırmızılılar'a Rus oyuncudan kötü haber kötü haber geldi. Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki oyuncu Arsen Zakharyan için girişimde bulunulurken Cimbom, Ermeni asıllı oyuncunun ailesini ikna edememişti.

İNDİRİM BEKLERKEN, ZAM!

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Rus kulübü 19'luk genç oyuncunun 15 milyon Euro olan serbest kalma bedelinde indirime gitmezken, ara transfer döneminin sona ermesiyle Zakharyan'ın sezon sonu için geçerli serbest kalma maddesi 20 milyon Euro'ya yükseldi.

TRANSFER ZORA GİRDİ

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Aslan'ın sezon sonu Rus ekibi ile bir daha masaya oturup Zakharyan'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Rus ekibinin oyuncunun fiyatını yükseltmesi ise Galatasaray'ın Zakharyan transferini zora soktu.

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