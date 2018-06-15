SPOR

Galatasaray'ın transfer planı bayramdan sonra gerçekleşecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

UEFA ile yapılan anlaşmaya göre dikkatli hareket etmesi şart olan sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim, Bodrum’da görüşüp transferle ilgili son kararları verecek!

Galatasaray'ın transfer planı bayramdan sonra gerçekleşecek

UEFA ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında imzalanan anlaşma ile birlikte G.Saray yönetimi de artık rotasını çizmeye başlayacak. Sarı-kırmızılılar UEFA’nın sınırlamalarına göre her adımını dikkatli atmak zorunda. Ancak bununla ilgili çalışmalar da hem teknik heyet hem de yöneticiler tarafından daha önceden de yapılmıştı.

LİGDE gelen şampiyonluk sonrasında tatile gitmeden çalışmalarına devam eden teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, her olasılığa göre transfer ve kadro planlaması yapmıştı. Bu şartların netleşmesi ile birlikte Fatih Terim de artık kafasında gelecek sezonun kadrosunu şekillendirebilecek ve transfer adımlarını atabilecek.

ANLAŞMADA SERT TEDBİRLER VAR

Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkacak olması nedeniyle transfer şart... Bu nedenle de mali dengeleri iyi ayarlamaya çalışan yönetim, kararları ise Fatih Terim’e bırakacak. Transferde alınacak ve satılacak tüm oyuncularla ilgili kararları deneyimli teknik adama bırakan başkan Mustafa Cengiz, Terim ile de Ramazan Bayramı’nda bir görüşme gerçekleştirecek.

Bodrum'a giden G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, tatilini burada geçiren Fatih Terim ile buluşarak durum değerlendirmesi de yapmak istiyor. Bayram sonrasında transferde net adımlar atmak için düğmeye basacak olan sarı-kırmızılılar bu görüşmede atılacak adımları da belirleyecek.

‘3 aydır torunumu görmedim’

  1. kez girdiği başkanlık seçiminden de galibiyetle çıkan Mustafa Cengiz, ailesinden de bir hayli uzak kaldı. Şampiyonluk sonrasında UEFA ile yapılan görüşmeler nedeniyle bir türlü ara veremeyen ve İstanbul’dan ayrılamayan Cengiz, anlaşma sonrasında da rahat bir nefes aldı.

Torunlarını çok özlediğini söyleyen Cengiz, “Şunu fark ettim ki UEFA ile yaptığımız görüşmeler, seçim, şampiyonluk derken 3 aydır torunumu görmüyorum. Artık birkaç gün de olsa aileme vakit ayırmam gerekiyor” dedi. Cengiz, Ramazan Bayramı’nda Bodrum’a giderek ailesi ile hasret giderecek.

UEFA'YI İKNA EDEN 5 MADDE

1- TARAFTAR DESTEĞİ

Yönetim, taraftarın başlattığı Yellow Friday (sarı cuma) kampanyasının yanı sıra eldeki 70 locanın 35’inin hemen satılmasını UEFA’ya hemen örnek olarak gösterdi. Taraftar desteğinin kulübe bundan sonra maddi olarak daha fazla olacağı örneklerle anlatıldı.

2- TRANSFERDE UÇMADILAR

Bu sezon şampiyonluk G.Saray için olmazsa olmazdı. Ancak UEFA anlaşmasını düşünen G.Saray devre arasında bir sürü eksiğe rağmen hem en önemli oyuncularından biri olan Ndiaye’yi sattı hem de sadece 1 transfer yaptı. Nagatomo’nun satın alınmadan kiralanması ve transfer döneminin de 1 oyuncu ile kapatılması UEFA’yı etkiledi.

3- HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK

Yönetim, UEFA ile yaptığı görüşmelerde hiçbir şeyi saklamadı. Mali yapı başta olmak üzere tüm sorulara açık açık cevap veren ve belgelerle savunma yapan yönetim ayrıca gelecek projeleri ile de geçer not aldı. Bunun yanı sıra da sürekli güncellenmiş mali raporlar UEFA ile paylaşıldı.

4- BU KADRO GELİR GETİRİR

Eldeki oyuncu grubunun bonservis geliri elde edilmeye uygun olduğu ortaya koyuldu. Oyuncuların gerek yaşları gerekse de kariyerleri anlatılacak bonservis geliri elde edilebileceği savunuldu.

5- RİVA VE FLORYA

Rive ve Florya projeleri de masadaki artılardandı. Kulübün bu iki projeden elde ettiği ve edeceği gelirler mali yapının düzeltilmesi adına büyük önem arz ederken UEFA da bu iki projeyi olumlu buldu. (VATAN)

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Mustafa Cengiz: Yine başaracağız, yine kazanacağızMustafa Cengiz: Yine başaracağız, yine kazanacağız
Boluspor, Galatasaray'dan Umut Gündoğan'ı kadrosuna kattıBoluspor, Galatasaray'dan Umut Gündoğan'ı kadrosuna kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig mustafa cengiz

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Erdoğan Arıkan'ın yaptığı yoruma sosyal medyada tepki yağdı!

Erdoğan Arıkan'ın yaptığı yoruma sosyal medyada tepki yağdı!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Beşiktaş forvet transferi için Bas Dost'la ilgileniyor!

Beşiktaş forvet transferi için Bas Dost'la ilgileniyor!

Balotelli Marsilya'ya transfer olmak üzere!

Balotelli Marsilya'ya transfer olmak üzere!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'ın transfer planı bayramdan sonra gerçekleşecek

Galatasaray'ın transfer planı bayramdan sonra gerçekleşecek

Mustafa Cengiz: Yine başaracağız, yine kazanacağız

Mustafa Cengiz: Yine başaracağız, yine kazanacağız

Boluspor, Galatasaray'dan Umut Gündoğan'ı kadrosuna kattı

Boluspor, Galatasaray'dan Umut Gündoğan'ı kadrosuna kattı

Galatasaray'da olay Muslera kararı

Galatasaray'da olay Muslera kararı

Mustafa Cengiz: Trezeguet için teklifimizi yaptık!

Mustafa Cengiz: Trezeguet için teklifimizi yaptık!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz UEFA'nın ceza kararını değerlendirdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz UEFA'nın ceza kararını değerlendirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.