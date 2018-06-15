Galatasaray'ın transfer planı bayramdan sonra gerçekleşecek

UEFA ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında imzalanan anlaşma ile birlikte G.Saray yönetimi de artık rotasını çizmeye başlayacak. Sarı-kırmızılılar UEFA’nın sınırlamalarına göre her adımını dikkatli atmak zorunda. Ancak bununla ilgili çalışmalar da hem teknik heyet hem de yöneticiler tarafından daha önceden de yapılmıştı.

LİGDE gelen şampiyonluk sonrasında tatile gitmeden çalışmalarına devam eden teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, her olasılığa göre transfer ve kadro planlaması yapmıştı. Bu şartların netleşmesi ile birlikte Fatih Terim de artık kafasında gelecek sezonun kadrosunu şekillendirebilecek ve transfer adımlarını atabilecek.

ANLAŞMADA SERT TEDBİRLER VAR

Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkacak olması nedeniyle transfer şart... Bu nedenle de mali dengeleri iyi ayarlamaya çalışan yönetim, kararları ise Fatih Terim’e bırakacak. Transferde alınacak ve satılacak tüm oyuncularla ilgili kararları deneyimli teknik adama bırakan başkan Mustafa Cengiz, Terim ile de Ramazan Bayramı’nda bir görüşme gerçekleştirecek.