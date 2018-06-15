Galatasaray'ın transfer planı bayramdan sonra gerçekleşecek

UEFA ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında imzalanan anlaşma ile birlikte G.Saray yönetimi de artık rotasını çizmeye başlayacak. Sarı-kırmızılılar UEFA’nın sınırlamalarına göre her adımını dikkatli atmak zorunda. Ancak bununla ilgili çalışmalar da hem teknik heyet hem de yöneticiler tarafından daha önceden de yapılmıştı.
LİGDE gelen şampiyonluk sonrasında tatile gitmeden çalışmalarına devam eden teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, her olasılığa göre transfer ve kadro planlaması yapmıştı. Bu şartların netleşmesi ile birlikte Fatih Terim de artık kafasında gelecek sezonun kadrosunu şekillendirebilecek ve transfer adımlarını atabilecek.
ANLAŞMADA SERT TEDBİRLER VAR
Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkacak olması nedeniyle transfer şart... Bu nedenle de mali dengeleri iyi ayarlamaya çalışan yönetim, kararları ise Fatih Terim’e bırakacak. Transferde alınacak ve satılacak tüm oyuncularla ilgili kararları deneyimli teknik adama bırakan başkan Mustafa Cengiz, Terim ile de Ramazan Bayramı’nda bir görüşme gerçekleştirecek.
Bodrum'a giden G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, tatilini burada geçiren Fatih Terim ile buluşarak durum değerlendirmesi de yapmak istiyor. Bayram sonrasında transferde net adımlar atmak için düğmeye basacak olan sarı-kırmızılılar bu görüşmede atılacak adımları da belirleyecek.
‘3 aydır torunumu görmedim’
Torunlarını çok özlediğini söyleyen Cengiz, “Şunu fark ettim ki UEFA ile yaptığımız görüşmeler, seçim, şampiyonluk derken 3 aydır torunumu görmüyorum. Artık birkaç gün de olsa aileme vakit ayırmam gerekiyor” dedi. Cengiz, Ramazan Bayramı’nda Bodrum’a giderek ailesi ile hasret giderecek.
UEFA'YI İKNA EDEN 5 MADDE
1- TARAFTAR DESTEĞİ
Yönetim, taraftarın başlattığı Yellow Friday (sarı cuma) kampanyasının yanı sıra eldeki 70 locanın 35’inin hemen satılmasını UEFA’ya hemen örnek olarak gösterdi. Taraftar desteğinin kulübe bundan sonra maddi olarak daha fazla olacağı örneklerle anlatıldı.
2- TRANSFERDE UÇMADILAR
Bu sezon şampiyonluk G.Saray için olmazsa olmazdı. Ancak UEFA anlaşmasını düşünen G.Saray devre arasında bir sürü eksiğe rağmen hem en önemli oyuncularından biri olan Ndiaye’yi sattı hem de sadece 1 transfer yaptı. Nagatomo’nun satın alınmadan kiralanması ve transfer döneminin de 1 oyuncu ile kapatılması UEFA’yı etkiledi.
3- HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK
Yönetim, UEFA ile yaptığı görüşmelerde hiçbir şeyi saklamadı. Mali yapı başta olmak üzere tüm sorulara açık açık cevap veren ve belgelerle savunma yapan yönetim ayrıca gelecek projeleri ile de geçer not aldı. Bunun yanı sıra da sürekli güncellenmiş mali raporlar UEFA ile paylaşıldı.
4- BU KADRO GELİR GETİRİR
Eldeki oyuncu grubunun bonservis geliri elde edilmeye uygun olduğu ortaya koyuldu. Oyuncuların gerek yaşları gerekse de kariyerleri anlatılacak bonservis geliri elde edilebileceği savunuldu.
5- RİVA VE FLORYA
Rive ve Florya projeleri de masadaki artılardandı. Kulübün bu iki projeden elde ettiği ve edeceği gelirler mali yapının düzeltilmesi adına büyük önem arz ederken UEFA da bu iki projeyi olumlu buldu. (VATAN)
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