Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından UEFA'ya bildirilen listede, yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın UEFA kadrosu şu şekilde:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener, Omar, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan, Belhanda, Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Sekidika, Ali Yauz Kol, Diagne

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 17 Eylül Perşembe günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 3. turda, Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

