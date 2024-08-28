Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmesinde temsilcimiz Galatasaray İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup olarak elenerek Devler Ligi macerası sona ermişti.

KURA 30 AĞUSTOS'TA

Yoluna Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olacak Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.

FİNAL 21 MAYIS'TA

Avrupa Ligi’nde yeni sezon 25-26 Eylül’de oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE...

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre kuraya 3. torbadan katılacak Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Yeni formata göre Galatasaray, diğer temsilcilerimiz olan Beşiktaş ve Fenerbahçe ile eşleşemiyor.

• Her takım, 8 maç oynayacak. (4 iç saha, 4 deplasman)

• Her torbadan iki takım gelecek.

• Yazılım, hangi maçların iç saha ve deplasman olacağına karar verecek.

• Hiçbir kulüp, kendi liginden başka bir takımla oynayamaz.

• Bir kulüp, aynı ülkeden en fazla iki takımla oynayabilir.

İŞTE MUHTEMEL TORBALAR VE RAKİPLER:

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

1'nci Hafta: 25-26 Eylül 2024

2'nci Hafta: 3 Ekim 2024

3'nci Hafta: 24 Ekim 2024

4'ncü Hafta: 7 Kasım 2024

5'nci Hafta: 28 Kasım 2024

6'ncı Hafta: 12 Aralık 2024

7'nci Hafta: 23 Ocak 2025

8'nci Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025