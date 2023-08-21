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Galatasaray'ın UEFA kadrosunda değişiklik! İki yeni transfer listeye yazılmadı...

21.08.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak Galatasaray, oyuncu listesini UEFA’ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların UEFA’ya bildirdiği listede yeni transferlerden Tete ve Hakim Ziyech yer almazken Kerem Demirbay kadroya dahil edildi .

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçlar için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

KEREM LİSTEDE, TETE VE ZIYECH DAHİL EDİLMEDİ

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UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Kerem Demirbay listede yer alırken, Tete ve Hakim Ziyech ise kadroya dahil edilmedi.

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Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.

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