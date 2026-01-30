Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 lig aşaması maçları tamamlanmıştı. Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbon, Manchester City lig aşamasını ilk 8'de tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Real Madrid, Benfica deplasmanında 90+8'de kaleci Trubin'in kafa golü ile sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı ve 15 puanla lig aşamasını 9. sırada tamamlayarak play-off'a kaldı. Temsilcimiz Galatasaray, City deplasmanından eli boş döndü ve lig aşamasını 20. sırada tamamladı.
Devler Ligi'nde play-off turu kura çekimi ise İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekim TSİ ile 14:00'te başlayan kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi de belli oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını 20. sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Juventus ile 17-18 Şubat tarihinde RAMS Park'ta, rövanş mücadelesinde ise 24-25 Şubat deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray - Juventus
Qarabağ - Newcastle United
Benfica -Real Madrid
Bodo/Glimt - Inter
AS Monaco - Paris Saint-Germain
Club Brugge - Atletico Madrid
Borussia Dortmund - Atalanta
Olympiakos - Leverkusen
