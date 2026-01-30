SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 20. sırada tamamlayan Galatasaray’ın play-off’taki rakibi belli oldu. Kura çekimi sonrası sarı-kırmızılılar, Juventus ile eşleşti. Play-off maçları 17-18 ve 24-25 Şubat’ta oynanacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 lig aşaması maçları tamamlanmıştı. Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbon, Manchester City lig aşamasını ilk 8'de tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

GALATASARAY 20'NCİ TAMAMLADI

Galatasaray ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu! 1

Real Madrid, Benfica deplasmanında 90+8'de kaleci Trubin'in kafa golü ile sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı ve 15 puanla lig aşamasını 9. sırada tamamlayarak play-off'a kaldı. Temsilcimiz Galatasaray, City deplasmanından eli boş döndü ve lig aşamasını 20. sırada tamamladı.

KURALAR ÇEKİLDİ

Galatasaray ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu! 2

Devler Ligi'nde play-off turu kura çekimi ise İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekim TSİ ile 14:00'te başlayan kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi de belli oldu.

RAKİP BELLİ OLDU

Galatasaray ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu! 3

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını 20. sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Galatasaray ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu! 4

Temsilcimiz Juventus ile 17-18 Şubat tarihinde RAMS Park'ta, rövanş mücadelesinde ise 24-25 Şubat deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Galatasaray - Juventus
Qarabağ - Newcastle United
Benfica -Real Madrid
Bodo/Glimt - Inter
Karabağ - Newcastle United
AS Monaco - Paris Saint-Germain
Club Brugge - Atletico Madrid
Borussia Dortmund - Atalanta
Olympiakos - Leverkusen

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
Rıdvan Dilmen'den G.Saray için büyük kehanet! "Öyle bir şey yapacaklar ki..."Rıdvan Dilmen'den G.Saray için büyük kehanet! "Öyle bir şey yapacaklar ki..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.