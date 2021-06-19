Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu. Burak Elmas 1541 oy alırken, ikinci sıradaki Eşref Hamamcıoğlu 1500 oy aldı.Galatasaray için tarihi bir seçim geride kalırken kazananı son sandıklar belirledi. "HİÇ KİMSE KAYBETMEDİ" Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, seçildikten sonra kürsüden ilk açıklamasını yaptı. Elmas, "Tüm üyelerimize, bana ve ekibime gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara teşekkür ederim. Bu seçim Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı. FATİH TERİM SORUSUNA CEVAP VERDİ Seçimden hemen önce 4 başkan adayı da tüm çalışmaların Fatih Terim yönetiminde yapılacağını içeren bir bildirin altına imza atarak teknik direktörlük koltuğunu Terim'e teslim edeceklerini açıklamıştı. Bir diğer başkan adayı Yiğit Şardan ise başkan seçilmesi durumunda Fatih Terim ile ilgili kararını sonra vereceğini açıklamıştı.

Fatih Terim ile ilgili gelen bir soruya Burak Elmas, "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz, gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı. İŞTE BURAK ELMAS'IN LİSTESİ Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün. Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener. TOPLAM SANDIK SONUCU BURAK ELMAS: 1.541 EŞREF HAMAMCIOĞLU: 1.500 METİN ÖZTÜRK: 893 YİĞİT ŞARDAN: 679 İBRAHİM ÖZDEMİR: 92 Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Burak Elmas’ın serveti ne kadar? ÇALHANOĞLU TRANSFERİ Burak Elmas, Hakan Çalhanoğlu sorusuna "Biz Galatasaray'da yıldızlaşan futbolcu alacağız. Türk futbolunda kimsenin hata yapma lüksü yok. İsimler dolaşıyor ama Bankalar Birliği Anlaşması nedeniyle birçok hamlemizi bankalara sorarak yapmak zorundayız. Ama bu yıldız olmadan oynayacak bir Galatasaray anlamına gelmiyor. Galatasaray'ın daha doğru tercihler yapacağı anlamına geliyor." cevabını vermişti. BURAK ELMAS'IN VAATLERİ NELER? Seçim öncesi vaatlerin sunulduğu bir programda konuşan Burak Elmas şunlar kaydetmişti. "Galatasaray'ın uzun zamandır çözülemeyen problemlerini, bizi Galatasaraylı yapan kuruluş idealleri ve değerlerinin artık arzu ettiğimiz şekilde yaşanmadığını görerek bir çözüm üretmek istedik. Bu, çok samimi bir çözümdü. Bu, iktidar mücadelesi olarak değil Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz bir yola çıkış. Galatasaray'ın geleceği için taşın altına elini elimizi koymaya karar verdik. Galatasaraylıların şikayet ettiği seçim dönemi alışkanlıklarından uzak durmaya, problemleri detaylı çalışmaya, oy için değil yetkinlik için değerli insan kaynağını kazandırmaya, sorunları çok önce çalışarak ilk gün çözüm önerilerini ilk gün için hazırlamaya çalıştık. Hiç kimseden teveccüh görerek değil kendi inisiyatifimizle Galatasaray ailemize olan görevimiz olarak bu çözümü ürettik. Bu çözüme karşılık bir teveccüh oluşmasını bekledik. Bugün de bu teveccühün oluştuğunu görüyorum. Yapmak istediklerimizin anlaşılmasından dolayı çok mutluyum."

Stratejilerimizi belirlediklerini vurgulayan Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, "Tüm şubelerimizde arzu ettiğimiz profesyonel yapıyı belirlemiş durumdayız. Sadece futbolda değil tüm diğer branslarla da bunun sorulmasını arzu ederdik. Hangi teknik direktör konusundaki görüşümüz çok net. Görüşme yaptık mı, hayır. Bir kaç sene önce hocamızla yaptığımız görüşmede Galatasaray'ın futbol vizyonunu paylaşmıştım. Umarım bu sürede hocamız fikir değiştirmemiştir. Onun tarafına da bakmamız lazım. İlk tercihimiz Fatih Terim. Onun cevabına göre de başka tercihlerimiz olabilir. Ama Galatasaray tek planla gidilemeycek kadar önemli bir yer. Uygulamayı arzu ettiğimiz, Galatasaray'ın gelecek 20 yıldaki futbol stratejisi ve sisteminin en hızlı uygulanmasını sağlayacak teknik direktör olduğu için bu tercihi yapıyoruz. Başka arkadaşlarımızın farklı istekleri olabilir, buna da saygı gösteririz. Bu konuda değerlendirmeyi yapan ben değil, genel kuruldur" sözleriyle Terim tercihini bir kez daha dile getirmişti.

"Terim istemedği takdirde B Planı var mı? Yerli mi yabancı mı?" soruları üzerine de Elmas, "Planlarımız var. Ama benim arzu ettiğim ilk hedeflerimi ekibimle birlikte gerçzekleştirmek. Onun olabilirliğini öğrendikten sonra B, C planlarına yoğunlaşmak. Biz bugün oturup bir maç izleyerek kararlar vermiyoruz. Gitmesini istediğimiz uzun planları yaparak uygun teknik direkter tercih ettik. Her şubemizde bu çalışmayı yaptık. İlk önce futbol stratejiniz var" diye konuştu. TFF'DEN BURAK ELMAS'A TEBRİK Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'da başkanlığa seçilen Burak Elmas için tebrik mesajı yayımladı. Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." KASAPOĞLU DA TEBRİK ETTİ Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: