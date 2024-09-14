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Galatasaray'ın yeni sponsoru kriz yarattı! Resmi açıklama gecikmedi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.09.2024 22:16
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Galatasaray'ın yeni sırt sponsoru meritking.news, eleştirilere maruz kalarak sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Gelişen olayların ardından sarı-kırmızı yönetimden açıklamada gecikmedi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni sponsoru kriz yarattı! Resmi açıklama gecikmedi...

Galatasaray'ın yeni forma sırt sponsoru meritking.news oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sırtında meritking.news reklamıyla çıkarken, bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi.

YENİ SPONSORU ELEŞTİRİLDİ

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Yasadışı bahis sitesi Meritking'in haber sitesi olan meritking.news, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yasadışı bahis sitesinin haber sitesi olarak adlandırılan meritking.news'in formaya sponsor olmasını eleştirdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

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Galatasaray yönetimi ise konu ile ilgili "Bizim sözleşmemiz meritking.news haber sitesi ile... Sözleşmede çok net madde var. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasadışı bahis kumar falan paylaşması durumunda tek taraflı sözleşmeyi fesih etme hakkımız var" açıklamasında bulundu.

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Dursun Özbek galatasaray
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