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Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao, Portekiz'de olay oldu

10.09.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transfer döneminin son gününde Famalicao'dan Assunçao'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların, başta 7 milyon Euro isteyen Portekiz kulübünü, müthiş bir pazarlığın ardından 3.5 milyon Euro karşılığında ikna ettiği ortaya çıktı. Assunçao'nun maaşı ise 96 bin Euro’dan 450 bin Euro’ya çıktı. Galatasaray'ın transferi bu kadar ucuza kapatması Portekiz'de şaşkınlık yarattı.

Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao, Portekiz'de olay oldu

Transferin son günü alınan Gustavo Assunçao, 100 bin Euro'ya kiralanırken, sözleşmesine 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koyuldu. Portekiz ekibi Famalicao'nun, görüşmelere 7 milyon Euro bonservis beklentisiyle oturduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp önce menajer Ahmet Bulut'u devreye soktu. Bulut'un Avrupa'da iş ortaklığı yaptığı Jorge Mendes de söz sahibi olduğu Famalicao'nun bonservis talebinde %50 indirime gitmesini sağladı.Galatasaray'ın transferi bu kadar ucuza kapatması Portekiz'de şaşkınlık yarattı.

ÜCRETİNİ 6'YA KATLADI

21 yaşındaki Brezilyalı orta saha ise Galatasaray'a gelerek ücretini 6'ya katladı. Portekiz'de yıllık 96 bin Euro alan Assunçao, sarı-kırmızılı kulüpte 450 bin Euro kazanacak. Yönetim, bir diğer yeni transfer Sacha Boey'e de aynı bedele imza attırmıştı. Boey gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılan Assunçao beklenen gelişmeyi gösterirse, sezon sonunda 3.5 milyon Euro'ya bonservisi alınacak.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Portekiz
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