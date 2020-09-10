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Galatasaray'ın yeni transferi Etebo takımla çalıştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Peter Etebo, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılı takımın İngiliz ekibi Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Peter Etebo, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo takımla çalıştı

Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu'nun birinci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yeni transfer Nijeryalı Etebo ilk idmanına çıkarken, sakatlıkları bulunan Diagne ve Emre Akbaba ise özel çalışma gerçekleştirdi.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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ETEBO İDMANDA

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Oghenekaro Peter Etebo, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığı bulunan oyunculardan Mbaye Diagne ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel çalışma yaptı. Emre Akbaba da fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise ileri adaptasyon çalışmalarına başladı.

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Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın akşam saat 17.30'da yaptıktan sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

KAYNAK: İHA / DHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu adam iyi bir futbolcu olsaydı şu an fenerbahçe deydi.. Emre Belezoğlu gs bırakmazdı.. Sadece bir telefona A bakardı.. "Alo Etebo ben Emre abin".. Bu kadar basit..
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