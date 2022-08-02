Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö 2 Ağustos 2022 Salı günü yapılan açıklamanın ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Galatasaray Midtsjö transferinin ayrıntılarını açıkladı. Peki Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö kimdir? Fredrik Midtsjö hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında? Yıldız futbolcunun hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

FREDRİK MİDTSJÖ KİMDİR?

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trøndelag ilinde bulunan Stjørdal bölgesinde dünyaya geldi.

28 yaşındaki Fredrik Midtsjø, Hollanda Eredivisie kulübü AZ'da orta saha oyuncusu olarak oynayan Norveçli profesyonel bir futbolcudur.

FREDRİK MİDTSJÖ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Midtsjø, Stjørdals-Blink'in altyapısında başladı. Oyuncu, profesyonel kariyerini ise 2010 yılında Norveçli kulüp Rosenborg'da başlattı. 28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmî sözleşme imzaladı.

2012'de ikinci lig ekibi Ranheim'a kiralandı. Ranheim'da forma giydikten sonra Rosenborg'a dönen Midtsjö, ikinci takımla ile çıktığı maçta bacağını kırdı ve bu sakatlık onu 7 ay futboldan uzak tuttu.

Sakatlığı bitince 2014'te Sandnes Ulf'a kiralık gönderildi.

Sandnes formasıyla ilk maçına 30 Mart 2014'te Odd karşısında çıktı. 30 Nisan'da da Stabaek'i 2-1 mağlup ettikleri maçta gol attı. Sandnes ile 28 maçta forma giyerken 5 de gol atmayı başardı.

Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Rosenborg'a dönen Midtsjö, artık A takımın bir parçasıydı. 29 Haziran 2016'da takımıyla 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 24 Ekim 2016'da Tippeligaen'in en iyi orta saha oyuncusu olarak Kniksen Ödülü'ne aday gösterildi. Sonrasında ödülü takım arkadaşı Mike Jensen kazandı.

Midtsjö, Rosenborg forması altında 2010'dan 2017'ye kardar toplam 148 resmî maçta forma giydi ve 21 de gol attı. 26 Ağustos 2017'de ise Norveçli oyuncu Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'a transfer oldu.

Midtsjö, takım kaptanlığına kadar yükseldiği AZ Alkmaar ile toplam 191 maça çıkarken 7 de gol atmayı başardı.

Fredrik Midtsjö'nün milli takım kariyeri:

Midtsjö, her alt yaş grubunda forma giydiği Norveç'in A millî takımı ile toplam 11 maça çıktı.

GALATASARAY'DAN FREDRİK MİDTSJÖ AÇIKLAMASI

Galatasaray Spor Kulübü, Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

