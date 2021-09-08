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Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao İstanbul'da!

08.09.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi. Transfer döneminin bitmesine saatler kala genç oyuncu İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao İstanbul'da!

Galatasaray'ın transferi için Famalicao ile anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha Gustavo Assuncao, İstanbul'a geldi.

21 yaşındaki orta saha, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Sarı kırmızılılar, sağlık kontrolünün ardından evrakları transfer dönemi kapanmadan TFF'ye gönderecek. Transfer dönemi bu akşam 23.59'da sona eriyor.

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.

Opta verilerine göre Portekiz Ligi'ne geldiği 2019-20'den bu yana en fazla isabetli pas veren, en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla top kapan oyuncu Gustavo Assunçao.

Porto alt yapısında futbola başlayan Gustavo Assunçao 2008'de Atletico Madrid'e transfer oldu.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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