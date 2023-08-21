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Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech şaşkınlığını böyle açıkladı: Pek çok şey okumuştum ama...

21.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın son olarak kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech'in taraftarların karşısına çıkış şekli tüm dünyada gündem olurken, yıldız oyuncu da imza sonrası yaptığı açıklamada şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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Yaptığı transferlerle yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren Galatasaray, Hakim Ziyech ismiyle de büyük yankı uyandırmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, Rams Park'ta eşi benzeri görülmemiş bir şova imza atarak Trabzonspor maçının ardından Faslı yıldızı tribüne çıkarmıştı.

YILLARCA UNUTULMAYACAK SÜRPRİZ

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Kulüp profesyonelleri eşliğinde UltrAslan'ın bulunduğu kale arkası tribününe giren ve amigoların yer aldığı setin üstüne çıkan Ziyech ile taraftarlara yıllarca unutulmayacak bir sürpriz yapıldı. Derbi zaferinin ardından üçlü çektiren Cim Bom'un yeni yıldızına sahadaki futbolcular da eşlik etti.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

ziyech-kale-arkasi

Hakim Ziyech o anları "Benim için de sıra dışı bir tanıtım oldu. Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Galatasaray taraftarının iyi olduğunu gelmeden biliyordum. Pek çok şey okumuş ve duymuştum. Ancak bu kadarını beklemiyordum. Asla unutulmayacak bir andı. Hayatım boyunca o anı hatırlayacağım." şeklinde açıkladı.

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