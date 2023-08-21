Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech şaşkınlığını böyle açıkladı: Pek çok şey okumuştum ama...

Yaptığı transferlerle yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren Galatasaray, Hakim Ziyech ismiyle de büyük yankı uyandırmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, Rams Park'ta eşi benzeri görülmemiş bir şova imza atarak Trabzonspor maçının ardından Faslı yıldızı tribüne çıkarmıştı.

YILLARCA UNUTULMAYACAK SÜRPRİZ

Kulüp profesyonelleri eşliğinde UltrAslan'ın bulunduğu kale arkası tribününe giren ve amigoların yer aldığı setin üstüne çıkan Ziyech ile taraftarlara yıllarca unutulmayacak bir sürpriz yapıldı. Derbi zaferinin ardından üçlü çektiren Cim Bom'un yeni yıldızına sahadaki futbolcular da eşlik etti.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Hakim Ziyech o anları "Benim için de sıra dışı bir tanıtım oldu. Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Galatasaray taraftarının iyi olduğunu gelmeden biliyordum. Pek çok şey okumuş ve duymuştum. Ancak bu kadarını beklemiyordum. Asla unutulmayacak bir andı. Hayatım boyunca o anı hatırlayacağım." şeklinde açıkladı.

