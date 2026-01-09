SPOR

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner’in transferi için Alman kulübüyle anlaşmaya vardı. 250 bin euro bonservis bedeliyle İstanbul’a gelen genç yetenek, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atmaya hazırlanıyor ve Süper Kupa’da forma giyebilir. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a indi! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 'Maradonası' Can Armando Güner'in ilk görüntüleri
Berker İşleyen

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach’ın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner’in transferi için Alman kulübüyle anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray ın yeni transferi İstanbul a indi! İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni Maradonası Can Armando Güner in ilk görüntüleri 1

Türk baba ve Arjantin kökenli anneye sahip Alman vatandaşı futbolcu, sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul’a geldi.

BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray ın yeni transferi İstanbul a indi! İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni Maradonası Can Armando Güner in ilk görüntüleri 2

Sarı-kırmızılıların, futbola Schalke 04 altyapısında başlayan ve Almanya ile Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giyen genç oyuncu için Mönchengladbach’a 250 bin euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

SÜPER KUPA'DA OLABİLİR

Galatasaray ın yeni transferi İstanbul a indi! İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni Maradonası Can Armando Güner in ilk görüntüleri 3

Transferde pürüz çıkmaması halinde bugün sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Can Armando Güner’in, yarın oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray formasıyla sahada olma ihtimali bulunuyor.

MARADONA DETAYI

Teknik becerisi ve oyun zekâsıyla öne çıkan genç futbolcu, isminin kökenini daha önce şu sözlerle anlatmıştı: “Babam Maradona hayranı. Arjantin kökenimiz olduğu için Armando ismi benim için çok anlamlı.”

U17 FİNALİNDE TARİHE GEÇTİ

Galatasaray ın yeni transferi İstanbul a indi! İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni Maradonası Can Armando Güner in ilk görüntüleri 5

Geçtiğimiz yaz Leipzig’e karşı oynanan U17 finalinde sonradan oyuna girip iki gol atan Güner, Gladbach’a 44 yıl sonra Almanya şampiyonluğunu getiren isimlerden biri oldu.

U19’DA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray ın yeni transferi İstanbul a indi! İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni Maradonası Can Armando Güner in ilk görüntüleri 6

Bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımında görev alan 18 yaşındaki oyuncu, 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansıyla kulüplerin radarına girdi.

TÜRKİYE'Yİ SEÇEBİLİR

Galatasaray ın yeni transferi İstanbul a indi! İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni Maradonası Can Armando Güner in ilk görüntüleri 7

Krefeld doğumlu Can Armando Güner, Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımlarında oynama hakkına sahip. Daha önce Almanya U16-U17 ve Arjantin U17 formalarını giyen genç oyuncu, henüz hiçbir ülkenin A Milli Takımı’nda görev almadı.

