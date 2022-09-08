Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata kimdir? Juan Mata nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata 8 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor.Yıldız futbolcu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata kimdir, hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata'nın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ JUAN MATA KİMDİR?

Juan Manuel Mata García 28 Nisan 1988 yoılında Burgos, İspanya'da dünyaya geldi.

Tam adı Juan Manuel Mata García'dır.

Futbol kariyerine, babasının kariyerini geçirdiği Real Oviedo'da başladı. 15 yaşındayken Real Madrid'e katılmadan önce 3 yıl burada kaldı. Küçük takımlarda hızla ilerledi, önce Cadete A, sonra Juvenil C ve en son Juvenil A takımlarına girdi. Buradaki 2005-06, son sezonunda ligde 18 gol kaydetti. Bu harici Copa de Campeones'de finalde Real Valladolid'e karşı maçı kazandıran gol de dahil 3, İspanya Juvenil Kupası'ndaysa yine 3 gol kaydetti. 2006-07'de Real Madrid Castilla'ya geçtiğinde ona as takımda (daha önce giydiği 28 numara yerine) 34 numaralı forma verildi. Castilla'nın finalde küme düşmesine rağmen Mata, sezonu 10 golle kendi alanının en skorer 2. ismi olarak bitirdi. Birinci ise 18 golle Alvaro Negredo'ydu.

JUAN MATA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Juan Mata'nın profesyonel futbol kariyeri:

2006-2007 Real Madrid

2007-2011 Valencia

2011-2014 Chelsea

2014-2022 Manchester United

2022- Galatasaray

Juan Mata'nın Milli takım kariyeri:

2004 İspanya U-16

2004 İspanya U-17

2006-2007 İspanya U-19

2007 İspanya U-20

2007-2011 İspanya U-21

2012 İspanya U-23

2009-2016 İspanya

