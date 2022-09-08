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Galatasaray'ın yeni transferi Mathias Ross kimdir? Mathias Ross nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

08.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Mathias Ross, sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Galatasaray genç stoperin transferini KAP'a bildirdi. Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Mathias Ross kimdir? Mathias Ross nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın yeni transferi Mathias Ross kimdir? Mathias Ross nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın yeni transferi Mathias Ross 8 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor.Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'da. Peki, Mathias Ross kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Mathias Ross hangi takımlarda oynadı?

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ MATHİAS ROSS KİMDİR?

Mathias Ross 15 Ocak 2001'de Aalborg, Danimarka'da dünyaya geldi.

Yine bu şehrin takımında forma giyen Ross, 2018 senesinde A Takım'a yükselmiştir. Sağ ayağını kullanan 21 yaşındaki oyuncu, Danimarka U17, U19, U20 ve U21 takımlarında da forma giymiştir.

Bu sezon Danimarka Ligi'nde Aalborg ile 8 karşılaşmada süre alan Mathias Ross 1 gol kaydetmişti.

MATHİAS ROSS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri:

2011–2013 Aalborg KFUM
2013–2018 AA

Profesyonel kariyeri:

2018 - 20222 AaB Fodbold

2022 - Galatasaray

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