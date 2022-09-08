Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica kimdir? Milot Rashica nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica 8 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor.Yıldız futbolcu merak konusu oldu. Peki, Milot Rashica kimdir? İşte Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica'nın hayatı ve biyografisi...

MİLOT RASHİCA KİMDİR?

MİLOT RASHİCA KİMDİR?

Milot Rashica, futbol kariyeri boyunca Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City gibi takımlarda oynamıştır.

Rashica, Kosova Milli Takımı'nın formasını 42 kez giymiş ve 8 de gol bulmuştur.

MİLOT RASHİCA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri:

2008-2012 Kurda

2012-2013 KF Vushtrria

Profesyonel kariyeri:

2013-2015 KF Vushtrria

2015-2018 Vitesse

2018-2021 Werder Bremen

2021- Norwich City

