Galatasaray'ın yeni transferi Morutan dil sorunu yaşıyor

Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı forma ile ilk lig maçında 29 Ağustos tarihinde Kasımpaşa'ya karşı oynamıştı.

Rumen oyuncu, 2-2 biten maçta 72 dakika sahada kalmış ve 32. dakikada Alexandru Cicaldau'nun attığı golün asistini yapmıştı.

Morutan, yine 2-2 biten Trabzonspor karşılaşmasında ise 46 dakika sahada kalmıştı. Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise yaptığı paylaşımda Morutan'ın dil sorunundan bahsetti.

Buna göre FCSB Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Morutan Galatasaray'a adapte olmakta sorun yaşıyor. Çünkü ingilizce bilmiyor"ifadelerini kullandı.

(NTV)





