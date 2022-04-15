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Galatasaray'ın yeni transferi, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!

15.04.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray; başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonucunda bir yandan seçimle uğraşırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Galatasaray ile idmanlara çıkacağını açıklayan Bryan Mauricio Lozano, sessiz sedasız Türkiye'ye geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!

Son dakika haberleri: Galatasaray'da camia 30 Nisan'daki seçime kilitlenmişken, transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Napoli'de oynayan Hirving Lozano'nun kardeşi Bryan Mauricio Lozano, daha önce Galatasaray ile antrenmanlara çıkacağını ve deneneceğini açıklamıştı...

Galatasaray'ın davetiyle Türkiye'ye gelmek için ülkesinden yola çıkan Meksikalı futbolcu Bryan Mauricio Lozano, 1 aylık deneme sürecinin ardından beğenilmesi durumunda kadroya dahil edilecek.

Lozano, ESPN'e verdiği röportajda "Galatasaray ile 1 ay idmanlara çıkacağım. Eğer anlaşırsak imzalar atılacak" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamasının ardından ülkesinden Türkiye'ye gelmek için yola çıkan Lozano, İstanbul'a vardı.

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Futbola UNAM Pumas'ta başlayan Lozano, aynı kulübün A takımında 22 maça çıktı, 1 gol, 1 asist yaptı. Bryan Lozano, en büyük hayalinin 26 yaşındaki ağabeyi Hirving Lozano ile birlikte oynamak olduğu ifade etti.

Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Bryan Mauricio Lozano sağ kanatın yanı sıra görev verilmesi halinde sol kanatta da oynayabiliyor.

NAPOLI'DEKİ LOZANO'NUN KARDEŞİ

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İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'de oynayan Hirving Lozano'nun kardeşi olan Bryan Mauricio Lozano, en büyük hayalinin birlikte aynı takımda forma giymek olduğunu söylemişti.


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