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Galatasaray'ın yeni transferi Tete kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tete hangi mevkide oynuyor? Biyografisi ve futbol kariyeri

08.08.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Tete asında çıkan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu için harekete geçmişti. Peki, Tete kimdir, kaç yaşında? Tete hangi takımlarda oynadı? İşte Brezilyalı futbolcunun hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin detaylar...

Galatasaray'ın yeni transferi Tete kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tete hangi mevkide oynuyor? Biyografisi ve futbol kariyeri

Tete, Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan oyuncular arasında yer alıyordu. Tete'ye dair resmi açıklamanın sağlık kontrolleri sonrası Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılması bekleniyor. Brezilyalı futbolcu Tete'nin biyografisi ve futbol kariyeri hakkında ayrıntılar haberimizde...

TETE KİMDİR?

Tete, 15 Şubat 2000 yılında Alvorada, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundaki başarılı futbolcu sağ kanatta görev almaktadır.

25 milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sol ayaklı olan Tete'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 yılında sona erecek.

Tete, Gremio'da futbola başladı. Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester City gibi ekiplerde oynamıştır.

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