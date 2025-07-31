Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen gelir gelmez yapacağını yaptı! Herkes o anları konuşuyor... Onları görünce arabasını durdurdu, gönülleri fethetti

Geride bıraktığımız sezon Galatasray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i büyük uğraşlar sonucu bonservisiyle kadrosuna katan Galatasaray, yıldız ismi Türkiye'ye getirirken 26 yaşındaki oyuncuyu Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde binlerce taraftar karşıladı.

ONLARI GÖRÜNCE ARABASINI DURDURDU

Nijeryalı oyuncu, binlerce kişi arasında kendisini bekleyen engelli çocukları fark ederek yaptığı jestle taraftarlardan alkış aldı. Taraftarın arasından ilerleyerek arabasına ulaşan Osimhen, kendisini bekleyen engelli taraftarları görünce arabasından indi. Binlerce taraftarın arasına giren Osimhen, engelli taraftarlarla sohbet ederken, onlarla fotoğraf çektirerek gönülleri fethetti.

Osimhen’in bu nazik davranışı büyük takdir topladı.

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