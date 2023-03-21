SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir sezon sonu yolcu! Takımda mutsuz olduğu ortaya çıktı...

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir sezon sonu yolcu! Takımda mutsuz olduğu ortaya çıktı...

21.03.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sezon başı 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Yusuf Demir, son oynanan Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Bu karar sonrası Galatasaraylı taraftarlar Yusuf Demir ile ilgili büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir sezon sonu yolcu! Takımda mutsuz olduğu ortaya çıktı...
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi yaşanıyor. Sezon başında büyük umutlarla takıma transfer edilen Yusuf Demir, 1 tanesi kupa olmak üzere toplam 6 maçta forma giyebildi.

OKAN BURUK KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

63f5d79b4e3fe025c87ebc7a

Sarı-kırmızılıların 6 milyon euro gibi yüksek bir bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Yusuf Demir'i Okan Buruk kadroda düşünmüyor. Yabancı sınırı nedeniyle de büyük bir problem haline gelen Yusuf Demir'in durumu ortalığı karıştırdı.

GENÇ OYUNCU MUTSUZ DURUMDA

6378072e45d2a008c88c7656

Galatasaray'da yeniden parlamak için geldiğini söyleyen Yusuf Demir'in forma giyememesi kendini de etkilemiş durumda. Kulüpte mutsuz olduğu öğrenilen Yusuf'un sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FIFA, Galatasaray'ı haksız buldu ve transfer yasağı getirdi!FIFA, Galatasaray'ı haksız buldu ve transfer yasağı getirdi!
Şampiyonluk yaşamıştı! Süper Lig'in dev ekibi Almanlara satılıyorŞampiyonluk yaşamıştı! Süper Lig'in dev ekibi Almanlara satılıyor
Galatasaraylı yıldız için ağır ifadeler! 'Milli takıma alınması komedi!'Galatasaraylı yıldız için ağır ifadeler! 'Milli takıma alınması komedi!'
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Demir galatasaray sezon buruk

En Çok Okunan Haberler

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Şampiyonluk yaşamıştı! Süper Lig'in dev ekibi Almanlara satılıyor

Şampiyonluk yaşamıştı! Süper Lig'in dev ekibi Almanlara satılıyor

İsteyip de alamadığı kimse yok... Araplar gözünü kararttı! Fenerbahçe'ye para yağacak

İsteyip de alamadığı kimse yok... Araplar gözünü kararttı! Fenerbahçe'ye para yağacak

Lale Orta resmen açıkladı: Kırmızı kart olduğu söylendi ama...

Lale Orta resmen açıkladı: Kırmızı kart olduğu söylendi ama...

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.