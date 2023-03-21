Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir sezon sonu yolcu! Takımda mutsuz olduğu ortaya çıktı...

Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi yaşanıyor. Sezon başında büyük umutlarla takıma transfer edilen Yusuf Demir, 1 tanesi kupa olmak üzere toplam 6 maçta forma giyebildi.

OKAN BURUK KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Sarı-kırmızılıların 6 milyon euro gibi yüksek bir bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Yusuf Demir'i Okan Buruk kadroda düşünmüyor. Yabancı sınırı nedeniyle de büyük bir problem haline gelen Yusuf Demir'in durumu ortalığı karıştırdı.

GENÇ OYUNCU MUTSUZ DURUMDA

Galatasaray'da yeniden parlamak için geldiğini söyleyen Yusuf Demir'in forma giyememesi kendini de etkilemiş durumda. Kulüpte mutsuz olduğu öğrenilen Yusuf'un sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılması bekleniyor.



