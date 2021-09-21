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Galatasaray'ın yeni transferinden ırkçılık isyanı

21.09.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi genç futbolcu Gustavo Assunçao, ırkçılık isyanı yaptı ve babası Paulo Assunçao'yu örnek gösterdi.

Galatasaray'ın yeni transferinden ırkçılık isyanı

Galatasaray'ın transfer döneminin sonlarına doğru kadrosuna kattığı genç orta saha Gustavo Assunçao'nun performansı merakla bekleniyor.

Hafta içi mesaisinde Süper Lig'de Kayserispor ile oynanacak olan mücadelede Portekizli futbolcunun forma giymesi muhtemel. Fatih Terim, 21 yaşındaki futbolcuya şans vermeyi planlıyor.

IRKÇILIK İSYANI

Dünyaca ünlü eski bir futbolcu olan babası Paulo Assunçao ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapan genç oyuncu, "Babam Paulo Assunçao, Portekiz'e gitti ve sadece siyahi olduğu için aramaya maruz kaldı. Yıl 2021 ama ırkçılık hâlâ devam ediyor. Bugün babamın başına gelenler için çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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