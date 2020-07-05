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Galatasaray’ın yenilmezlik serisi sona erdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.07.2020 23:14 | Son Güncelleme

Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyetiyle Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda 9 maç sonra yenildi.

Galatasaray’ın yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig’in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan mağlup ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılıların ligdeki maçlarda Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliği sona erdi. Aslan en son Başakşehir’e evinde kaybetmişti. Galatasaray daha sonra oynadığı 9 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Süper Lig’de son 5 maçta 3 puan alamayan Galatasaray, bu kötü istatistiğini Trabzonspor karşısında sürdürdü. Sarı-kırmızılılar en son 1 Mart’ta Gençlerbirliğ’ni mağlup ettik sonra Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a da mağlup olmuştu. Bordo-mavililere de yenilen Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.

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