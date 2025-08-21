Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Neom'un teklifi sonrası Instagram'dan şok paylaşım...

Süper Lig’e 2 maçta 2 galibiyetle başlayan Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda golcü oyuncu Barış Alper Yılmaz’dan çarpıcı bir hareket geldi.

INSTAGRAM’DAN ŞOK PAYLAŞIM!

Milli futbolcu, Instagram hikayesinde "siyah ekran" paylaştı. İlk zamanlar yanlışlıkla paylaştığı düşünülen oyuncu için gelen iddialar ortalığı karıştırdı. Paylaşım kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

‘‘SATMIYORUZ’’ AÇIKLAMASI SİYAH PAYLAŞIM GETİRDİ İDDİASI…

Gazeteci Burhan Can Terzi yaptığı açıklamada, "Barış Alper'in siyah ekran paylaşımının ardından kulüp yetkilileriyle konuştum, "Satmıyoruz" dediler." belirtti.

YILLIK 10 MİLYON EURO!

Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2 milyon 500 bin euro alan Yılmaz için Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yıllık 10 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öne sürüldü. Gelen bu astronomik teklif sonrası Barış Alper Yılmaz’ın teklifi ciddi şekilde düşündüğü iddia ediliyor.