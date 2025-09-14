Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi geleceği ile alakalı kararını verdi! Yönetim karar aşamasında...

Süper Lig’in lider takımı Galatasaray’da takımın önemli oyuncularından Mauro Icardi sakatlıktan döndükten sonra Eyüpspor karşılaşmasında golle dönmüştü. Yıldız oyuncu sözleşmesinin son senesine girmesinden sebep geleceği ile alakalı planlarını belirlemeye başladı.
Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız santrfor, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.
Arjantinli golcü takımda kalmak istediğini sarı kırmızılı yönetime bildirirken, Galatasaray yönetimi golcü futbolcunun geleceği hakkında kararını devre arasında vermeyi planlıyor.
