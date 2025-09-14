SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi geleceği ile alakalı kararını verdi! Yönetim karar aşamasında...

Galatasaray’da takımın yıldız isimlerinden Mauro Icardi geleceği ile alakalı kararını verdi. Arjantinli golcü oyuncu takımda kalmak istediğini yönetime bildirdi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi geleceği ile alakalı kararını verdi! Yönetim karar aşamasında...
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’in lider takımı Galatasaray’da takımın önemli oyuncularından Mauro Icardi sakatlıktan döndükten sonra Eyüpspor karşılaşmasında golle dönmüştü. Yıldız oyuncu sözleşmesinin son senesine girmesinden sebep geleceği ile alakalı planlarını belirlemeye başladı.

GALATASARAY’DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi geleceği ile alakalı kararını verdi! Yönetim karar aşamasında... 1

Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız santrfor, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.

YÖNETİMLE GÖRÜŞ

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi geleceği ile alakalı kararını verdi! Yönetim karar aşamasında... 2

Arjantinli golcü takımda kalmak istediğini sarı kırmızılı yönetime bildirirken, Galatasaray yönetimi golcü futbolcunun geleceği hakkında kararını devre arasında vermeyi planlıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vaclav Cerny: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"Vaclav Cerny: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
Derbinin VAR hakemi belli oldu!Derbinin VAR hakemi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.