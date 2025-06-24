Galatasaray'ın yıldızı Alvaro Morata'ya ölüm tehdidi! 19 kişi tutuklandı

UEFA Uluslar Ligi finalinde penaltı kaçıran Álvaro Morata ve ailesine yönelik ölüm tehdidinde bulunan 19 yaşındaki bir taraftar tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Kaçırdığı penaltı sonrası Portekiz'e kaybeden İspanya'da tek sorumlu Morata ilan edilmişti. Sosyal medyada yer alan holiganlar, Morata'nın sosyal medya hesabına yüzlerce ölüm tehdidi gönderdi.

MORATA'DAN SUÇ DUYURUSU

Ailesinin ve kendisinin can güvenliğinden korkan Morata, durumu İspanyol polisine bildirdi. Kısa süre içinde yapılan araştırmalarda yakalanan 19 kişi tutuklandı.

EŞİ PAYLAŞMIŞTI

Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, ölüm tehdidi aldıklarını açıklamıştı.

"BİR FUTBOL MAÇI FARKINDA MIYIZ?"

Alice Campello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bir futbol maçından bahsettiğimizin farkında mıyız?" notunu düşmüştü.

Alice Campello'nun yayınladığı bir mesajda, "Kocanı sokakta görürsem öldüreceğim, nereye gittiğine dikkat etsin. Onu bir an bile yalnız bırakmayacağım. Çocukları da aynı şekilde, hepsini kendi ellerimle öldüreceğim. Umarım kimse sağ kalmaz" ifadelerinin yer aldığı dikkat çekmişti.