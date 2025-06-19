Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper için ayrılık yakın! Başkan Dursun Özbek kararını verdi... Sarı kırmızılıların kasası dolacak

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk döneminde yıldızı parlayan ve performansıyla milli takımın vazgeçilmez oyuncusu olan Barış Alper Yılmaz için teklifler gelmeye devam ediyor. Üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’ın bu başarısında büyük pay sahibi olan milli futbolcu, artık Avrupa hayalini gerçekleştirmek için doğru zamanın geldiğini düşünüyor. Oyuncunun menajeri ile bir araya gelen Başkan Dursun Özbek ise yıldız futbolcu için minimum bir bedel belirledi.

LEROY SANE GELİNCE ELİ RAHATLADI

Galatasaray’ın dünya çapında ses getiren Leroy Sane transferi sonrası Okan Buruk’un eli bir hayli rahatladı. Daha önce Barış Alper’in satışına çok da sıcak olmayan Buruk, başkan Dursun Özbek ile görüşmesinde şu an talibi varsa ve iyi bir bonservis bedeli veriyorlarsa satabiliriz raporu verdiği öğrenildi.

CİMBOM KASASINI DOLDURACAK!

A milli yıldız için 30 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray’ın kapısı Avrupa kulüpleri tarafından çalınmaya devam ediyor. İtalyan devleri Inter ve Napoli, İngiliz temsilcisi West Ham United ve Alman ekibi RB Leipzig, Barış Alper’i yakından takip ederken, oyuncun menajerine durumunu sordukları öğrenildi. RB Leipzig, geçtiğimiz sezonun devre arasında aracılar üzerinden Galatasaray’a nabız yoklamış; bonuslarla birlikte 23 milyon Euro’ya kadar çıkabileceklerini iletmişti.

HAYALİ İNGİLTERE...

Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerini peşine takan Barış, hayali olan İngiltere Premier Lig de oynamak için can atıyor. Bu sebepten dolayı oyuncunun West Ham’ın teklif yapması durumunda daha çok ilgili olacağı bildirildi.