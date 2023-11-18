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  4. Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez Real Madrid'i yaktı! Arda Güler'in ardından bir sakatlık şoku daha

Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez Real Madrid'i yaktı! Arda Güler'in ardından bir sakatlık şoku daha

18.11.2023 16:41 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'de Vinicius Junior, sakatlığı nedeniyle 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. İspanyol devinde yaşanan peş peşe sakatlıklar sonrası taraftarların morali bir hayli bozuldu. Özellikle Vinicius Junior gibi takımın en önemli ismini kaybeden Real Madrid'de Ancelotti'nin ne yapacağı henüz bilinmiyor.

Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Arda Güler'den gelen kötü haberlerden sonra Vinicius Junior da 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.

KOLOMBİYA MAÇINDA SAKATLANDI

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Kolombiya maçında Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez'in müdahalesi sonrası sakatlanan Vinicius Junior, 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.

KAMPTAN AYRILDI İSPANYA'YA DÖNDÜ

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Brezilya, Vinicius'un sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldığını ve tedavi için Madrid'e döndüğünü açıkladı.

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