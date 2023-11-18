Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez Real Madrid'i yaktı! Arda Güler'in ardından bir sakatlık şoku daha

Real Madrid'de sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Arda Güler'den gelen kötü haberlerden sonra Vinicius Junior da 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.
Kolombiya maçında Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez'in müdahalesi sonrası sakatlanan Vinicius Junior, 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.
Vinicius Junior, Davinson Sanchez'in bu müdahalesi sonrası sakatlanmıştı.pic.twitter.com/0YEicsO4Ii https://t.co/mfauQ8ozBc— Mynet Spor (@mynetspor) November 18, 2023
Brezilya, Vinicius'un sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldığını ve tedavi için Madrid'e döndüğünü açıkladı.