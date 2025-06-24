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Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens futbolu bıraktığını resmen açıkladı: Son maçıma çıkkıyorum...

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve geldiği gündem bu yana taraftarın sevgilisi olan isimlerden Dries Mertens aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens futbolu bıraktığını resmen açıkladı: Son maçıma çıkkıyorum...
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Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Dries Mertens, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Belçikalı yıldız, 3 Temmuz'da Marek Hamsik'in jübile maçında son kez sahaya çıkacağını duyurdu.

"SON KEZ KRMPONLARIMI GİYECEĞİM..."

mertensten-hamsike-vefa-dolu-vedamertensten-hamsike-vefa-dolu-veda

Mertens, Hamsik için, "Seninle son maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum. Futbolu bıraktım ama senin için son kez kramponlarımı giyeceğim. Çünkü sen her zaman kaptanım olacaksın," ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 136 maçta 25 gol ve 36 asist kaydeden Mertens, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Kariyerine Anderlecht ve Gent altyapısında başlayan oyuncu, AGOVV, Utrecht, PSV, Napoli ve Galatasaray formaları giydi. Mertens, Galatasaray ile 5, Napoli ile 3 ve PSV ile 2 kupa kazandı.

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