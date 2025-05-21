Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Manchester City'e veda eden Kevin de Bruyne transferini ağzından kaçırdı!

Galatasaray ile üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayan ve takımdaki geleceği henüz netleşmeyen Dries Mertens verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AKLIMDAN BİRÇOK ŞEY GEÇTİ"

Mertens, "Galatasaray'la gelen şampiyonluk daha önceki iki şampiyonluk kadar güzel miydi?" sorusuna "Daha da güzeldi." yanıtını verdi. Belçikalı yıldız ayrıca kutlamalarda yaşadığı duygusal anlar ile ilgili, "Ne yapacağımı bilmiyorum. O an aklımdan birçok şey geçti." dedi.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Mertens, Manchester City'ye veda edecek olan Kevin De Bruyne ile ilgili kendisine sorulan soruya ise gündeme bomba gibi düşecek bir tepki verdi.

YENİ ADRESİNİ BELLİ ETTİ

"De Bruyne sizden Napoli hakkında bilgi aldı mı?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını veren Belçikalı yıldız, hemen ardından gülümsemesine engel olamadı. Sosyal medyada De Bruyne'nin Napoli'ye transfer olacağı şeklinde yorumlar yapıldı.

"NAPOLI'DE YAŞAYACAĞIM"

"Bu yaz Napoli'de Romelu Lukaku ile bir barbekü yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt ise emekliliğine dair planlarını açıklığa kavuşturdu: Umarım Napoli'de kalır. Futbolu bıraktığımda Napoli'de yaşayacağım. Böylece birçok akşam yemeği organize edebiliriz.