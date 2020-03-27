Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz!

Milli futbolcu Cenk Tosun, dünyaca ünlü Instagram hesabı '433' ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Soruları yanıtlayan Crystal Palace'ın golcüsüne Radamel Falcao'dan sürpriz bir mesaj geldi.
"TEDAVİM DEVAM EDİYOR..."
Sakatlığının iyiye gittiğini kaydeden Cenk, "Günden güne daha iyi duruma geliyorum. Zaten tedavim devam ediyor. Kontrolleri aksatmıyoruz. Şu anda böyle bir boşluğun olması aslında benim için iyi oldu. Elbette kimse istemez sakat olmayı. Ama maalesef ben bir sakatlık yaşadım fakat bir anda böyle bir boşluk oluştu" ifadelerini kullandı.
"GEÇMİŞ OLSUN CENK"
Canlı röportaj sırasında Falcao'dan da 'Geçmiş olsun' mesajı gelince Cenk Tosun; "Çok teşekkürler Falcao" yanıtını verdi.
"KARANTİNADA KALMAK İÇİN BİRİNİ SEÇSEM..."
Tecrübeli forvet, "karantinada kalmak için bir arkadaş seçsem Çağlar Söyüncü olurdu. Gerçekten çok eğlenceli bir insan ve iyi bir dost. Sahada belki çok sert bir futbolcu ama saha dışında tam tersi, iyi ve kibar biri" yorumunu yaptı.
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