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Galatasaray'ın yıldızı Icardi’nin eşi Wanda Nara gelen dizi tekliflerine dayanamayıp bakın ne yaptı!

06.09.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken Wanda Nara şimdi de Türkçe öğrenmek için kolları sıvadı. Aynı zamanda model ve sunucu olan Wanda Nara'nın dilimizi öğrenmek istemesinin nedeni bakın neymiş...

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza atmasıyla birlikte eşi ve çocukları da İstanbul'da yaşamaya başladı. Eşinin aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, sunuculuk ve oyunculuk kariyeri nedeniyle şu sıralar reklamcıların ve yapımcıların gözdesi haline geldi.

wanda icardi

İddialı ve cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Wanda, gelen dizi ve film teklifleri üzerine Türkçe öğrenmek için kolları sıvadı. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Wanda Nara dilimizi öğrenmek için özel öğretmen tuttu.

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Nara'nın, eşinin menajerlik işlerini yürütmesinden ötürü de böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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