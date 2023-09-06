Galatasaray'ın yıldızı Icardi’nin eşi Wanda Nara gelen dizi tekliflerine dayanamayıp bakın ne yaptı!

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza atmasıyla birlikte eşi ve çocukları da İstanbul'da yaşamaya başladı. Eşinin aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, sunuculuk ve oyunculuk kariyeri nedeniyle şu sıralar reklamcıların ve yapımcıların gözdesi haline geldi.

İddialı ve cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Wanda, gelen dizi ve film teklifleri üzerine Türkçe öğrenmek için kolları sıvadı. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Wanda Nara dilimizi öğrenmek için özel öğretmen tuttu.

Nara'nın, eşinin menajerlik işlerini yürütmesinden ötürü de böyle bir karar aldığı öğrenildi.



