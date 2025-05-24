Galatasaray'ın yıldızı maçın ardından ayrılık açıklaması yaptı! "Galatasaray'a teşekkür ederim"

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi Kaan Ayhan ve Morata'nın golleriyle 2-0 yenerek puanını 92'ye yükseltti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Dries Mertens, karşılaşma sonrası veda açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Mertens, "Bugün çok oynamayan oyuncular oynadı ve kazandık. Çok mutluyuz. Kalitemizi ve iyi arkadaşlığımızı gösterdik. Göztepe de iyi bir takım ve iyi bir atmosfer vardı. Buraya bir yıl gelmek benim için çok duygusaldı. Galatasaray'a teşekkür ederim bu fırsatı sağladığı için. 3 yıl şans verdiler, 3 muhteşem yıl geçirdim. İstanbul harika bir şehir, Türkiye muhteşem bir ülke." dedi.

"NE YAPACAĞIMA KARAR VERME VAKTİ"

Mertens, "Ne yapacağıma karar verme vakti. Kolay değil çünkü ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Futbolu bırakıp bırakmama konusunda net bir karar vereceğim. Gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Galatasaray çalışabileceğiniz en güzel takımlardan biri. Buradaki insanlara güvenmeliyiz, çok iyi işler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.