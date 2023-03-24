Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi kayınvalidesini unutmadı! Wanda Nara'nın annesine büyük jest

Son olarak Simge Sağın ile takipleşmesi olay olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi gündemden düşmüyor. Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gol sevincinin ardından ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçasının stadyumda çalması ve ikili arasında Instagram'da yaşanan etkileşim olay olmuştu. Mauro Icardi, Arjantin'de yayınlanan MasterChef programını sunan Wanda Nara'nın annesine dikkat çeken bir jest yaptı.

MAURO ICARDİ, WANDA NARA'NIN ANNESİNİ PAYLAŞTI

Mauro Icardi sosyal medya hesabında Wanda Nara'nın annesi ile çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.

ICARDİ'DEN KAYINVALİDEYE JEST

Icardi, kayınvalidesinin doğum gününü kutladı.

MAURO ICARDİ İLE SİMGE SAĞIN'IN SOSYAL MEDYA ETKLEŞİMİ

Mauro Icardi ile Simge Sağın'ın takipleşmesi olay olmuştu.

Konuya dair konuşan Simge Sağın "Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum" demiş ve "Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? Herhangi bir davet geldi mi?" sorusuna "Şu anlık herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?" yanıtını vermişti.

Wanda Nara ise şu an ülkesi Arjantin'de ekrana gelen MasterChef programını sunuyor.

