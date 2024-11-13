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Galatasaray'ın yıldızı Michy Batsahuyi 7 milyon TL dolandırıldı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.11.2024 08:19
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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Micht Batshuayi Beşiktaş'ta danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikâyette bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Michy Batsahuyi 7 milyon TL dolandırıldı!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi Atunga, Beşiktaş'ta danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikâyette bulundu.

7 MİLYON TL...

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10 Temmuz'da gerçekleşen olayda Batshuayi, 6 aylık ev kirasının ödenmesi ve otomobil temini için danışman Hüseyin B'ye 200 bin euro (7 milyon 285 bin TL) ödeme yaptı. Ancak danışmanın, ödemesi gereken ev kirasını ödemediği ve Batshuayi’nin istediği otomobili de teslim etmediği anlaşıldı. Batshuayi, durumu fark ederek soluğu savcılıkta aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

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Ünlü futbolcu danışman hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında danışman Hüseyin B. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
batshuayi galatasaray
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