Galatasaray'ın yıldızı Michy Batsahuyi 7 milyon TL dolandırıldı!

Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi Atunga, Beşiktaş'ta danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikâyette bulundu.

7 MİLYON TL...

10 Temmuz'da gerçekleşen olayda Batshuayi, 6 aylık ev kirasının ödenmesi ve otomobil temini için danışman Hüseyin B'ye 200 bin euro (7 milyon 285 bin TL) ödeme yaptı. Ancak danışmanın, ödemesi gereken ev kirasını ödemediği ve Batshuayi’nin istediği otomobili de teslim etmediği anlaşıldı. Batshuayi, durumu fark ederek soluğu savcılıkta aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü futbolcu danışman hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında danışman Hüseyin B. gözaltına alındı.