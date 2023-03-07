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Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ünlü oyuncu ile takipleşmeye başladı! Taraftarın dikkatinden kaçmadı

07.03.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni oyuncusu Nicolo Zaniolo çalkantılı aşk hayatıyla adından söz ettirdi. Nicolo Zaniolo'nun sevgilisi Sara Scaperrotta'yı 2 sene önce, ünlü supermodel Madalina Diana Ghenea için terk ettiği ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın yıldızının şimdilerde Türkiye'den ünlü güzelle takipleşmeye başlaması taraftarın dikkatinden kaçmadı.

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ünlü oyuncu ile takipleşmeye başladı! Taraftarın dikkatinden kaçmadı

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo çalkantılı aşk hayatıyla İtalyan basınından düşmeyen isimlerden biri. Zaniolo Instagram hesabında ünlü oyuncu ile takipleşmeye başladı.

ÇALKANTILI AŞK HAYATI GÜNDEM OLDU

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo 2 yıl önce Sara Scaperrotta'yı Rumen supermodel Madalina Diana Ghenea için terk etmişti. Zaniolo, daha sonra gönlünü ünlü blogger Chiara Nasti'ye kaptırdı.

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ÜNLÜ GÜZELLE TAKİPLEŞTİ!

Galatasaray'ın dev transferi Nicolo Zaniolo Instagram hesabında oyuncu Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı.

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Ünlü oyuncu Burcu Özberk ile İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun takipleşmesi Galatasaray taraftarının dikkatinden kaçmadı.

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