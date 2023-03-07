Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ünlü oyuncu ile takipleşmeye başladı! Taraftarın dikkatinden kaçmadı

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo çalkantılı aşk hayatıyla İtalyan basınından düşmeyen isimlerden biri. Zaniolo Instagram hesabında ünlü oyuncu ile takipleşmeye başladı.
İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo 2 yıl önce Sara Scaperrotta'yı Rumen supermodel Madalina Diana Ghenea için terk etmişti. Zaniolo, daha sonra gönlünü ünlü blogger Chiara Nasti'ye kaptırdı.
Galatasaray'ın dev transferi Nicolo Zaniolo Instagram hesabında oyuncu Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk ile İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun takipleşmesi Galatasaray taraftarının dikkatinden kaçmadı.