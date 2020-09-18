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Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.09.2020 20:42 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Radamel Falcao ve eşi Lorelei'nin dördüncü çocukları Jedediah'ın dünyaya geldiği belirtilerek, "Falcao ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan oğullarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

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